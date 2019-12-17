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İstanbul'da birçok kişiyle mallarının nakliyesi için anlaşan hırsızlar kamyon ve TIR'larına yükledikleri malları çaldı. Çeşitli zamanlarda çalınan malları Bağcılar'da bir depoya koyan hırsızlar polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde eşya ele geçirilirken depoda bulunan iki kişi gözaltına alındı.
ÇALDIKLARI MALI SAHİBİNE GERİ SATMAYA ÇALIŞTILAR
DHA'nın haberine göre, Hadımköy'de bir fabrikaya ait piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan çöp poşetlerini Gaziantep'e götürmek için anlaşan hırsızlar malları çalarak Bağcılar'da bir depoya götürdü. Gaziantep'e gitmesi gereken sürede yerine ulaşmayan çöp poşetleriyle ilgili şebeke üyeleri fabrika yetkililerini oyalamaya başladı. Fabrika yetkilileri de durumu polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada fabrika yetkilileri aynı adette çöp poşetlerinin piyasa değerinin çok altında birileri tarafından satılmaya çalıştığını fark etti.
HIRSIZLARLA PAZARLIK YAPTILAR
Durumdan şüphelenen fabrika yetkilileri satışı yapmaya çalışan kişilerle irtibata geçti ve çöp poşetlerine talip olduklarını söyledi. Hırsızlarla pazarlık yapan fabrika sahipleri piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan çöp poşetlerini 130 bin liraya almak üzere anlaştı. Malların kendilerine ait olduğunu anlayan fabrika sahipleri bu sırada durumu polis ekiplerine de haber verdi.
DEPOYA POLİS BASKINI: PİYASA DEĞERİ 1 MİLYONDAN FAZLA
Bağcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri çalınan malların bulunduğu depoya baskın düzenledi. Depoya giren polis ekipleri depoda sadece 400 bin liralık çöp poşetlerinin değil bir çok hırsızlık malının da burada depolandığını tespit etti. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan mallara el konulurken, depoda bulunan iki kişi de gözaltına alınarak karakola götürüldü.
"ÇOK MUTLUYUM"
200 bin lira değerinde züccaciye ürünleri çalınan ve polisin baskınıyla mallarına kavuşan Kurban Aydın çok mutlu olduğunu söyleyerek, polis ekiplerine teşekkür etti. Yaşadığı olayı anlatan Aydın, "İSTOÇ'tan malzemeleri aldım. Bir arkadaş aracılığı ile bu kamyonu ayarladık. Yükledik. Başka yerden başka mallar da yükledik. Ben bunu yolcu ettim. Erzurum'a gidecekti. Birkaç gün oyaladı bizi 'şuradayım buradayım' diye. En son Cuma günü haber alamamaya başladık. Telefonlarımızı açmadı. Sonra emniyete başvurduk. Plakası her şeyi sahte çıktı. Anladık ki malzeme çalındı. Allah bin kere razı olsun Bağcılar Emniyet Müdürü'nden, polislerinden. Kavuştuk sayelerinde mallarımıza çok şükür. Züccaciye üzerine bir dükkanım var, Erzurum İspir'de. Biraz dükkanı genişletmek için almıştık. Oraya götürecektik. Çok mutluyum" diye konuştu. Öte yandan ele geçirilen mallar sahiplerine teslim edilmek üzere kamyonlara yükledi.
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