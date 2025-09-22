Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Nakliye asansöründen düşen koltuk Ebrar Aktaş'ı öldürmüştü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Nakliye asansöründen düşen koltuk öldürmüştü!

        İzmir'in Menderes ilçesinde, 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 13:03 Güncelleme: 22.09.2025 - 14:24
        Nakliye asansöründen düşen koltuk öldürmüştü!
        İzmir'de yürek yakan olay, Menderes ilçesinde yaşanmıştı. Ebrar Aktaş'ın (9) yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltındaki nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. ile firma çalışanı A.H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

        AA'daki habere göre adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, A.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta 20 Eylül'de, apartmanda taşınma sırasında 5. kattan yüklenen koltuk nakliye asansöründen düşmüş, koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Olayla ilgili M.G, E.G, A.H.M. gözaltına alınmıştı.

