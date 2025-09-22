İzmir'de yürek yakan olay, Menderes ilçesinde yaşanmıştı. Ebrar Aktaş'ın (9) yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltındaki nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. ile firma çalışanı A.H.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI AA'daki habere göre adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, A.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta 20 Eylül'de, apartmanda taşınma sırasında 5. kattan yüklenen koltuk nakliye asansöründen düşmüş, koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili M.G, E.G, A.H.M. gözaltına alınmıştı.