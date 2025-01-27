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        Nakil beklerken hayatını kaybetti

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan kalp ve akciğer nakli beklerken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Uğur Öztürk hemşehrilerini yasa boğdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 23:18 Güncelleme: 27.01.2025 - 23:18
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        Nakil beklerken hayatını kaybetti
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        İHA'nın haberine göre; Aydın'ın Tütüncüler Mahallesi'nde ikamet eden 25 yaşındaki Uğur Öztürk ileri derecede kalp ve akciğer yetmezliği nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Öztürk'ün ailesi organ bağışı için çağrıda bulunurken, aynı gün genç adamdan acı haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Öztürk hayata gözlerini kapadı.

        Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Öztürk'ün ilesine başsağlığı dileklerini iletti. Saatler öncesinde "unutmayın, bir bağış bir hayat demektir" diyerek vatandaşları organ bağışına davet eden Özel, Öztürk'ün ölüm haberi üzerine yaptığı paylaşımda, "Uğur Öztürk kardeşimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kalp ve akciğer nakli beklerken gösterdiği mücadele hepimize umut olmuştu. Onu daima sevgi ve özlemle hatırlayacağız. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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