Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. İşte nakdi ücret desteği ile ilgili ayrıntılar...
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan, nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.
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