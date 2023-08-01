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        Haberler Magazin Nail Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Nail Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı

        Birçok ünlünün terzisi olan ve Muğla'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat eden modacı Nail Yurdakul, Toparlar Mahalle Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:34
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        Nail Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı
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        Köyceğiz'de emeklilik yıllarını geçiren ve bir süre önce Fethiye Huzurevi'ne yerleşen Nail Yurdakul, organ yetmezliği nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra Milas'taki özel bir hastaneye sevk edilen Yurdakul, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Nail Yurdakul'un cenazesi için Köyceğiz'deki Hacıbey Camii'nde tören düzenledi. Törene, Yurdakul'un yakınları, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ile vatandaşlar katıldı.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Nail Yurdakul'un cenazesi, Toparlar Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

        NAİL YURDAKUL HAKKINDA

        Askerden döndükten sonra 1951'de İstanbul'da terzi çıraklığına başlayan Nail Yurdakul, Olgunlaşma Enstitüsü'nde tayyör öğretmenliği yaptıktan sonra Ankara'ya döndü. Burada ilk iş yerini açan Yurdakul, kısa sürede devlet büyükleri ve ünlü sanatçıların terzisi haline geldi.

        Nail Yurdakul, İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü, Adnan Menderes, Cemal Gürsel, Suat Hayri Ürgüplü ve eşleri için kıyafetler dikti. Boğaz Köprüsü'nde, köyde ve sinemada ilk kez defileler düzenleyen Yurdakul, Türkiye'nin ilk manken okulunu ve kadın futbol takımını kurdu.

        Pazen kumaştan 1966'da hazırladığı elbise Madrid'deki tekstil fuarında birinci seçilen Nail Yurdakul, İspanya, Fransa, İsviçre ve Almanya'da şubeler açtı ve 'Moda Kralı' olarak anılmaya başladı.

        Yurdakul, 1965te Milli Mücadele döneminde giydiklerinden çok etkilendiği Atatürk'ün bir kıyafetini yeniden modernize ederek dikti. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bu kıyafeti çok beğendi ve 'Milli Mücadele Çaprazı' ismini verdi. Yurdakul ayrıca Türkiye'de ilk Atatürk kıyafetleri defilesini yaptı. 'Milli Mücadele Çaprazı' şu anda Tunus'taki bir müzede sergileniyor.

        Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan Yurdakul, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için ilk kurşungeçirmez yelek dikmişti.

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        #Nail Yurdakul
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