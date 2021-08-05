Nahda Hareketi Şura Konseyinde, "ulusal diyalog ve Meclisin açılması" çağrısı yapıldı

AA

Tunus Meclisinin birinci partisi konumundaki Nahda, Cumhurbaşkanı Kays Said’in aldığı kararların üzerinden geçen 11 günün ardından Şura Konseyini topladı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Said'in kararlarının neden olduğu krizin atlatılması, toplumsal barışın sağlanması ve zorunlu reformların yapılması için başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm ulusal taraflarla diyalog içinde olunmasının önemi vurgulandı.

Kamu maliyesi dengelerinin sağlanması ve ekonominin yeniden sağlığına kavuşmasının ivedilikle gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Anayasal normallere hızlı bir şekilde dönülmesi ve Meclisin açılmasının" yeni dönem için öncelikli unsurlardan biri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Nahda Hareketi'nin engellerin üstesinden gelinmesi ve demokratik sürecin yeniden başlaması için olumlu etkileşime hazır olduğu vurgulandı.

Yeni hükümetin güvenoyu alması için bir an önce Meclise sunulması gerektiği belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, 2021 bütçesine acil gelirler sağlanması ve yeni yılın bütçe hazırlıklarının yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Said'in kararlarının ardından Meclisteki milletvekilleri ve blog yazarlarını da içine alan gözaltı kararlarından dolayı büyük endişe duyulduğu, askeri yargının sivillere yönelik takibatlarının Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi.

Demokratik bir Tunus hedefiyle Tunus halkına çağrı yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ulusal birliği korumak ve ülkemizin egemenliğini güçlendirmek için diktatörlük, yolsuzluk, totaliterlik, aşırılık, dışlama ve şiddetin tüm göstergelerinin yolunu kesen demokratik bir Tunus hedefiyle barışçıl bir mücadele için uyanık kalınması gerekiyor."

- Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke genelinde düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da Anayasa'nın cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Başbakan'ı azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus'ta bazı kesimler bu kararları desteklerken, diğer bir kesim yasaların ihlal edildiğini belirtmiş ve bu durumu "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

Said ayrıca bazı bakanlar ve danışmanlar ile yargı ve bürokrasiden üst düzey isimleri görevden aldığı bir dizi kararname yayımlamıştı.