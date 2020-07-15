Nahda Fahfah'tan güven oyunu geri çekebilir

AA

Ayadi, koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi'nin yeni bir hükümet kurulması için müzakerelere başlanması çağrısı ve Fahfah'ın hakkındaki çıkar çatışması şüphesi ile "ihalelerde yolsuzluk yaptığı" yönündeki suçlamalar sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

- "Fahfah'ın istifa etmesi gerekiyor"

İlyas el-Fahfah hükümetinden güven oyunu geri çekilebileceğine işaret eden Ayadi, "Nihai karar bu akşamki Şura Konseyi toplantısında verilecek. Bu seçenek de masada." ifadelerini kullandı.

Ayadi, "Fahfah hakkındaki 'yolsuzluk şüphesi', ülkeyi güvenli bir yola sokmak, Tunus siyaset sahnesini ve tecrübesini bölünme ve parçalanmadan kurtaran cesur bir karar alarak istifa etmesini gerektiriyor." diye konuştu.

- "Fahfah istifa yerine gerginliği tırmandırmayı seçti"

Fahfah'ın Nahda'ya karşı gerginliği tırmandırması ve istifa kararı almamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Ayadi, "Gerginliği tırmandırma seçeneğini başbakanın açıklamasında ve parlamentoda gördük." dedi.

Hükümetin açıklamasının Nahda'nın Şura Konseyi'nin tutumuna bir tepki olduğunu ifade eden Ayadi, şöyle devam etti:

"Fahfah Nahda'nın bakanlarını hükümetten dışlayacağını kastediyor ve hükümetinin bir önceki şekli ile ülkede devam eden sorunları çözme kapasitesine sahip olacağını düşünüyor. Fahfah ülkenin karşı karşıya olduğu risklerin boyutunu yanlış algılıyor. Özellikle günlük olarak bir çok farklı taraftan gelen veriler, hakkındaki şüpheyi pekiştirirken, üzerinde çıkar çatışması şüphesi olan bir başbakana ya da yetkiliye sabır gösteremeyiz."

- Nahda başbakandan güvenoyunu çekmek yerine hükümetin tecrübesine sabretti

Ayadi, "Nahda parti çıkarlarına göre bir fikir yürütmüyor, aksi halde başbakandan güvenoyunu geri çekerdi. Ancak bu yolu sürdürmemeyi ve hükümetin tecrübesine sabretmeyi seçti." ifadelerini kullandı.

Nahda hareketi olarak Fahfah'a baskı ya da şantaj yapmadıklarını, bilakis ciddi bir işbirliğinde bulunarak, siyasi söylemler ve iletişimin tüm engellerini aşmaya çalıştıklarını vurgulayan Ayadi, "Ancak o, konuşmasında sürekli Nahda'yı suçladı buna rağmen biz sorumluluğumuzu yerine getirdik ve sabrettik." diye konuştu.

Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni önceki gün Meclis Başkanlığını da yürüten Nahda lideri Raşid el-Gannuşi'nin, yeni bir hükümet kurulması için müzakerelerde bulunmak üzere görevlendirildiğini açıklamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise şu an için yeni hükümet görüşmelerinin söz konusu olmadığını bildirmişti.

Hakkındaki suçlamaların ve Nahda'dan gelen yeni bir hükümet kurulması için müzakerelere başlanması çağrısı ardından yazılı açıklama yapan Başbakan Fahfah ise birkaç gün içinde hükümette revizyona gideceğini belirtti.

- Süreçte yaşananlar

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulunun 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, devlet ile ticari ilişkilerde bulunan ve ihale anlaşmaları yapan bazı şirketlerin bir kısım hisselerine Başbakan Fahfah'ın sahip olmasından dolayı çıkar çatışması şüphesi bulunduğu ve buna kanunların izin vermediğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştu.

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Fahfah'ın "ihalelerde yolsuzluk yaptığı" yönündeki suçlamaları araştırmak için komisyon oluşturmuş ve komisyon ilk toplantısını 7 Temmuz'da gerçekleştirmişti.

Komisyon Başkanı İyad el-Lumi, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Fahfah'ın görevi bırakması konusunun komisyonda ciddi bir şekilde ele alınacağını ve komisyonun çalışmalarıyla ilgili ilk raporu iki ya da üç gün içinde sunacaklarını söylemişti.

Komisyonun konuya iki yönlü bakacağını kaydeden Lumi, bunlardan birinin çıkar çatışması, diğerinin ise Fahfah'ın hisse sahibi olduğu şirketlerin devletten aldığı ihalelerdeki yolsuzluk şüphesi olduğunu belirtmişti.

Lumi, ihale şartnamelerinin, Fahfah'ın hisse sahibi olduğu ve çıkarlarının bulunduğu şirketlerinin taşıdığı özelliklere göre hazırlandığı konusunda gerçek şüphelerin bulunmasının yanı sıra bazı ihalelerin Fahfah'ın Başbakanlık görevini yürüttüğü sırada yapıldığını açıklamıştı.

Komisyon, Başbakan'ın görevi bırakması yönünde bir karar alsa bile bunun yasal bir sonucu ve yaptırımı bulunmuyor.

Başbakan Fahfah, geçen hafta parlamentoda kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını reddetmişti.

,Said İbicioğlu