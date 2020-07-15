Nahda, Fahfah hükümetinden güvenoyunu çekme kararı aldı

Şura Konseyinden ismini vermek istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konseyin dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesine karar verildiğini söyledi.
Söz konusu yetkili, Konseyin, Nahda lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi, konuyu siyasi partilerle istişare etmekle görevlendirdiğini kaydetti.
Fahfah, 27 Şubat'tan bu yana, Nahda, Demokratik Akım, Halk Hareketi, Yaşasın Tunus ve Ulusal Islah Blokundan oluşan koalisyon hükümetine başkanlık ediyor.
Tunus anayasasına göre, Nahda'nın hükümetten güvenoyunu çekebilmesi için 217 sandalyeli meclisten 109 milletvekilinin oyunu alması gerekiyor.
Tunus'taki Nahda Hareketinin önde gelen isimlerinden Fethi el-Ayadi dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan İlyas el-Fahfah hükümetinden güvenoyunu geri çekebileceklerini söylemişti.
Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni önceki gün Nahda lideri Raşid el-Gannuşi'nin, yeni bir hükümet kurulması için müzakerelerde bulunmak üzere görevlendirildiğini açıklamıştı.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise şu an için yeni hükümet görüşmelerinin söz konusu olmadığını bildirmişti.
- Süreçte yaşananlar
Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulunun 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, devlet ile ticari ilişkilerde bulunan ve ihale anlaşmaları yapan bazı şirketlerin bir kısım hisselerine Başbakan Fahfah'ın sahip olmasından dolayı çıkar çatışması şüphesi bulunduğu ve buna kanunların izin vermediğine ilişkin değerlendirmelere yer verilmişti.
Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Fahfah'ın "ihalelerde yolsuzluk yaptığı" yönündeki suçlamaları araştırmak için komisyon oluşturmuş ve komisyon ilk toplantısını 7 Temmuz'da gerçekleştirmişti.
Komisyon Başkanı İyad el-Lumi, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Fahfah'ın görevi bırakması konusunun komisyonda ciddi bir şekilde ele alınacağını ve komisyonun çalışmalarıyla ilgili ilk raporu iki ya da üç gün içinde sunacaklarını söylemişti.
Komisyonun konuya iki yönlü bakacağını kaydeden Lumi, bunlardan birinin çıkar çatışması, diğerinin ise Fahfah'ın hisse sahibi olduğu şirketlerin devletten aldığı ihalelerdeki yolsuzluk şüphesi olduğunu belirtmişti.
Lumi, ihale şartnamelerinin Fahfah'ın hisse sahibi olduğu ve çıkarlarının bulunduğu şirketlerinin taşıdığı özelliklere göre hazırlandığı konusunda gerçek şüphelerin bulunmasının yanı sıra bazı ihalelerin Fahfah'ın Başbakanlık görevini yürüttüğü sırada yapıldığını açıklamıştı.
Komisyon, Başbakan'ın görevi bırakması yönünde bir karar alsa bile bunun yasal bir sonucu ve yaptırımı bulunmuyor.
Fahfah, geçen hafta parlamentoda kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını reddetmişti.
,Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti
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