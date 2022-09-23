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Nagihan Karadere'den şok itiraflar: Herkesi hüzünlendirdi

Milli atlet ve eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, Katarsis programına katıldı. Karadere; hayatını, uğradığı istismarı ve Survivor ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

23.09.2022 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli atlet ve eski bir Survivor yarışmacısı olan Nagihan Karadere, Youtube'da yayınlanan Katarsis programına katıldı. Karadere, hayatına dair birçok itirafta bulundu. Survivor'da yaşadıklarına hâlâ kırgın olduğunu söyleyen sporcu, bir daha asla katılmayacağını belirtti. Çocukluk yıllarını da anlatan Karedere; ev hayatından ve 12 yaşındayken başına gelenlerden bahsetti. 

  • KENDİMİ ERKEK GİBİ YETİŞTİRDİM

    "Ben fakir bir ailede doğdum. Dört kardeşim vardı ve sadece içlerinden ben kız olarak dünyaya gelmişim. Üç erkek arasında büyüdüğüm için ben de kendimi erkek gibi yetiştirdim. Ailemin yanından erken yaşlarda ayrıldım. Anadolu Lisesini 16 yaşımda kazandığımda yatılı yurda gittim. Oraya gittikten sonra daha çok kendimi keşfetmeye başladım."

  • ANNE KIZ İLİŞKİSİ YAŞAYAMADIM

    "Kendi kendime anne ve baba oldum. Bu süreçte her anlamda aileme destek olmaya çalıştım. Annem ile anne kız ilişkisini çok yaşayamadım. Annem çalışan bir kadındı. Babam ve annem her evlilikte yaşanan sorunlar yaşanıyordu. Karı koca anlaşamayınca annemin gidebileceği bir kapı yoktu. Diğer taraftan örf ve adetler vardı."

  • BABAM İYİ BİR BABAYDI AMA KÖTÜ BİR EŞTİ

    "Babam şefkatli bir babaydı. İyi bir baba oldu ama iyi bir eş olamadı. Önemli olan çocuklarına iyi davranmasıydı. Keşke eşine de iyi davranabilseydi. Babam kötü bir insan değildi. Annem ile anlaşamadığı için bizlere katlanmak zorunda kaldı. Annemin üzerimizde emeği çok fazla. Dört çocuk ortada kalmasın diye birçok şeye göğüs gerdi diyebilirim. Annemi de babamı da çok seviyorum. İyi ki evliliklerini her şeye rağmen yürütebilmişler."

  • BİZİM EVDE SEVGİ EKSİKTİ

    "Onlar kavga ettiklerinde elimden bir şey gelmiyordu. Ne annemi kurtarabiliyordum ne de babamı durdurabiliyordum. Öyle zamanlarda sadece üzülüyorsun ve izliyorsun. Keşke hiç olmasaydı diyorsun. Seyirci olarak kalmak çok üzücü. Benim çocukluğumda sevgi eksik. Annem ve babam hayat mücadelesi verdiği için sevgi bizim evde hep geri planda kaldı. Hâlâ da bu duyguyu tam anlamıyla tatmış değilim."

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