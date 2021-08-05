Nageotte altın madalya kazandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Kadınlar sırıkla atlama finalinde ABD'li Katie Nageotte, 4.90 metre atlayarak altın madalyaya uzandı. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Anzhelika Sidorova 4.85 metrelik atlayışıyla gümüş, Büyük Britanyalı Holly Bradshaw ise aynı derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Rio 2016 şampiyonu Yunan atlet Katerina Stefanidi, 4. sırada yer alarak Tokyo'dan eli boş ayrıldı.