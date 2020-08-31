Sözleşmesinin sona erdiği Galatasaray'ın yeni mukavele önermediği Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu. Tecrübeli futbolcu Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile sözleşme imzaladı.

33 yaşındaki futbolcu Koji Nakata ve Hiroki Sakai'nin ardından Marsilya formasını terleten üçüncü Japon oyuncu olacak.