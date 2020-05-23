Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Miraç Kandili gecesinde kılınması çok sevap olan nafile namazıdır. İşte Diyanet İşleri nafile namazı kılınışı...

NAFİLE NAMAZI NEDİR?

Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için “gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar” olarak da adlandırılır.

NAFİLE NAMAZI KAÇ REKATTIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim’den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere ‘Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber’ denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100’er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya” diye niyet ederiz.

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke‘yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku‘ya gideriz.

Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku‘ya gideriz.

Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.