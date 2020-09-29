Nadir hastalıklarla yaşayanların hayatını iyileştirecek projelere destek

AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Avrupa'da "10 bin kişiden 5'inde görülen hastalık" olarak tanımlanan nadir hastalıklarda, hasta sayısının azlığı nedeniyle teşhis ve tedavide kısıtlı kaynaklar bulunuyor.

Teşhis ve tedavide gerekli uzmanlığa ulaşmanın da zor olduğu nadir hastalıklar, aileler ve sağlık sistemleri için ciddi maliyet oluşturuyor.

Bu kapsamda aralarında Türkiye'den TÜBİTAK'ın da bulunduğu 35 ülkeden 130'dan fazla kurumu bir araya getiren EJP RD, 2021 yılı uluslararası ortak araştırma projeleri çağrısında, nadir bir hastalıkla yaşayan insanların sağlık uygulamalarını ve günlük yaşamlarını daha iyi anlamak ve iyileştirmek için sosyal ve beşeri bilimler üzerine projeleri destekleyecek.

- Farklı ülkelerden bilim insanları bir araya gelecek

Projelerde, farklı ülkelerdeki bilim insanları, bilgi ve tecrübelerine bağlı olarak çok disiplinli araştırma projelerinde bir araya gelerek, nadir hastalıkla yaşayan bireylere katkı sağlayacak araştırma ve iş birlikleri gerçekleştirecek.

Bu alandaki uluslararası iş birliği sayesinde, nadir hastalıklara yönelik sınırlı kaynaklar bir araya getirilerek, hastalıklara karşı etkin ve hızlı çözümlere ulaşılması hedefleniyor.

Çağrıya başvuracak konsorsiyumlarının araştırma projeleri önerilerinin, hastalarla ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için sağlık ve sosyal bakım hizmetleri araştırması, nadir hastalıların ekonomik, sosyal ve psikolojik etkisi gibi alanları içermesi gerekecek.

Nadir hastalıkların tanısındaki gecikmenin ve hastalığın tedavi edilmesindeki eksikliğin etkisini veya yükünü ele alan çalışmalarla nadir hastalıklarda e-sağlık uygulamaları, araştırma projesi konusu olabilecek.

Projeler ayrıca küresel salgın alarmının nadir hastalık alanı üzerindeki etkileri ve bu bağlamda yenilikçi bakım yollarının araştırılması konusunu da içerebilecek.

- Proje süresi en fazla 3 yıl olacak

Sadece uluslararası projelerin destekleneceği çağrıda, proje konsorsiyumunda aynı ülkeden en fazla 2 ortak yer alabilecek. Proje süreleri en fazla 3 yıl olurken, destek miktarı ve çağrıya katılım sağlayacak ülkeler Aralık 2020'de çağrı başvuruya açıldığında duyurulacak.

Proje konsorsiyumundaki her ortak, destek için başvurduğu ülkenin fonlayıcı kuruluşu tarafında destekleneceğinden, ilgili ülke ve kuruluşun destek programının kural ve koşullarını yerine getirmekle yükümlü olacak.

Programın 2019 çağrısı sonucu Türkiye'den 3 araştırma ekibinin yer aldığı 3 proje, TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Programın değerlendirmeleri devam eden 2020 çağrısının sonuçlarının da kasım ayında açıklanması bekleniyor.