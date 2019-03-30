30 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kruger tipi Afrika aslanlarında çok nadir görülen renk mutasyonuyla dünyaya gelen ve dünyada sayıları 300’e yakın olduğu tahmin edilen beyaz aslan türlerinden 2 tanesi dünyaya gözlerini açtı.
Kırım’da bulunan Safari Park'ta dünyaya gelen beyaz aslanlara Miladi ve Rocky isimleri verildi.
Taygan Safari Parkı sahibi Oleg Zubkov, hayvanat bahçesinde dünyaya gelen beyaz aslanların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve veterinerlerin beyaz aslanlarla ilgilenerek olası bir olumsuzluğun önüne geçtiklerini söyledi.
Zubkov, hayvanat bahçesinde yeni doğan yavru beyaz aslanlarla birlikte toplamda 20 adet beyaz aslanın bulunduğunu söyledi.
DEĞERİNE PAHA BİÇİLEMİYOR
Hayvanat bahçesi sahibi Oleg Zubkov yeni doğan beyaz aslanlarla ilgili bilgi vererek, "Bunlar dünyada nadir görülen aslan türlerinden. Dünyada sadece birkaç yüz adet bulunuyor. Bu tür beyaz aslanların çoğu Güney Afrika’da bulunuyor. Avrupa’da da bazı hayvanat bahçelerinde de var. Anne aslan geçtiğimiz yıl doğan yavrusunu emzirmedi. Ama yeni doğan beyaz aslan yavrularını emziriyor. Bu aslanların değeri sürekli soruluyor. Bu türlerin değeri konusunda kimse rakam söyleyemez. Çünkü bu aslanlara paha biçilemiyor” dedi.
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