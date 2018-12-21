Nadir bulunan İskoç viskilerinin üçte birinden fazlası sahte

21 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
İskoçya Üniversiteleri Çevre Araştırma Merkezi (SUERC) tarafından yürütülen bir araştırma sonucu, nadir bulunan özel seçim İskoç viskilerinin üçte birinden fazlasının sahte olduğu belirlendi. Karbon yaşı saptama tekniği kullanan bilim insanları, 1900'den önce üretildiği iddia edilen 55 şişe viskiden 21'inin bu tarihlerde üretilmediğini ortaya çıkardı.
SUERC, viskilerin yaşını hesaplamak için alkolde bulunan radyoaktif karbon izotop yoğunluğunu ölçtü.
Karbon-14 radyoaktif bir izotop ve organik olan her şey az miktarda da olsa bu karbon çeşidini bünyesinde bulunduruyor. Karbon-14'ün yarısının bozulması 5 bin yıldan uzun sürüyor.
Bu nedenle viskilerde hangi miktarda Karbon-14 kaldığının ölçümü, viskilerin yıllanma süresini kesin olarak ortaya koyuyor.
Araştırma için kullanılan viski örnekleri ise müzayedelerden, özel koleksiyonculardan ve perakendecilerden toplandı.
Alınan örnekler analiz için viski piyasası ile ilgili olarak 6 ayrlık ve yıllık raporlar hazırlayan Rare Viski 101'e (RW101) adlı şirkete gönderildi.
RW101, 10 viski örneğinin 1900 yılında ya da daha öncesinde üretildiğine dair iddiaları çürüttü.
Halen ikinci el piyasada dolaşan 41 milyon sterlin (272 milton Türk Lirası) değerinde özel üretim viskinin sahte olduğu iddia ediliyor.
RW101'in kurucu ortaklarından David Robertson, viski tedarikçilerinin "büyük bir çoğunluğunun" sahte viski sattıklarından haberdar olmadığını söyledi.
David Robertson'a göre özellikle single malt olduğu iddia edilen viskilerin "aksi ispatlanana dek sahte oldukları varsayılmalı".
Robertson " Bu sorun, özel seri viski fiyatları artmaya devam ettiği sürece büyüyecek" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!