Nadir bir sendromla dünyaya gelerek yaşayan en uzun kadın rekorunu kıran Rumeysa Gelgi'nin ilham veren öyküsü
26 yaşındaki Rumeysa Gelgi, nadir bir hastalık ile dünyaya geldi. Doğduğunda zaten büyük bir bebekti ve çocukluk çağlarında da kontrolsüzce uzadı. Genç kadın şu anda 2 metre 13 santim boyuyla 'yaşayan en uzun kadın' ünvanını elinde taşıyor. İşte, Rumeysa'nın ilham ve cesaret veren öyküsü...
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Rumeysa Gelgi, bu zamana kadar adını defalarca Guiness Rekorlar Kitabı'na yazdırmış genç bir kadın. Kendisi 2 metre 13 santimlik boyuyla 'yaşayan en uzun kadın' olarak da biliniyor.
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Rumeysa, Weaver Sendromu adı verilen son derece nadir bir mutasyon ile dünyaya geldi. Doğduğunda bile o kadar büyüktü ki annesi Safiye Gelgi, TLC'ye verdiği röportajda şöyle diyor: Rumeysa hamileliğimin ilk aylarından beri büyük bir bebekti. Doktorumuz devamlı normalin dışında olduğunu söylüyordu zaten. Bu yüzden 1,5 ay erken doğdu.
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Rumeysa, 10 hafta erken doğmasına rağmen 59 santimetre ve 5.6 kilo ağırlığındaydı. Anne şöyle devam ediyor: Boyu normalden çok uzundu, kaba bir sesi vardı. Eller ayaklar büyüktü. Çok farklı bir görüntüydü, anlamamak münkün değildi.
Rumeysa bu fotoğrafta 1-2 yaşlarında
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Rumeysa henüz 1 aylıkken ailesi kızlarını Pediyatrik Endokrinolog doktoru olan Abdullah Bereket'e götürdü. Ancak Rumeysa 1997 yılında doğduğunda tüm dünyada sadece 20 Waver Sendromlu hasta vardı ve bu hastalığa dair çok az şey biliniyordu. Bu yüzden Doktor Bereket, Rumeysa'daki anormal büyümeyi fark etse de bebeği gözlem altında tutmak dışında bir şey yapamadı.
Rumeysa bu fotoğrafta 7 yaşında
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Rumeysa çocukluk yıllarında çok hızla büyüdü. 6 yaşına geldiğinde boyu 1 metre 72 santimdi.
Doktor Bereket, Rumeysa ile ilgili en büyük problemin büyümeyi durduramayışı olduğunu anlatıyor. Küçük kız her geçen gün daha fazla büyüyordu, bunun önüne geçmek için Rumeysa'yı erkenden ergenlik çağına sokmak adına östrojen tedavisine başlandı.
Rumeysa bu fotoğrafta 2 yaşında
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Rumeysa 13 yaşına geldiğinde, yaklaşık 3 sene süren tedavi sonrası büyümesi başarıyla durduruldu. Boyu 2 metre 13 santimde kalmıştı ama skolyozu, bel kemiğinin yan tarafa kıvrılmasına neden oluyordu ve bu da Rumeysa'nın neredeyse yatağa bağlı hale gelmesine yol açacaktı. Bu yüzden iki ameliyat geçirdi ve omurgasına bir metre uzunluğunda bir platin yerleştirildi.
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Neyse ki genç kadın yatağa bağımlı değil. Bir yürüteç sayesinde ayakta durabiliyor ancak en fazla 30 metreye kadar yürüyebiliyor.
Rumeysa, Waver Sendromunun en ağır halini yaşayan biri ve yaşlandıkça bunun hayatına nasıl etki edeceği bilinmiyor. Doktor Bereket şu anda Rumeysa'nın sağlığını yakından izliyor.
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Rumeysa durumu hakkında şöyle diyor: Küçükken bu durumu sık sık sorguladım fakat kendini hiç mutsuz hissetmedim. Bunu ailem sayesinde aştım. Onlar bana hep bu sendromun ne kadar nadir görüldüğünü anlattı. Ben de onlar sayesinde kendimi dünyanın en özel insanıymışım gibi hissettim.
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Kaynak: TLC Rumeysa Gelgi belgeseli
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Fotoğraflar: Rumeysa Gelgi Instagram