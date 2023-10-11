Nadir bir sendromla dünyaya gelerek yaşayan en uzun kadın rekorunu kıran Rumeysa Gelgi'nin ilham veren öyküsü

Neyse ki genç kadın yatağa bağımlı değil. Bir yürüteç sayesinde ayakta durabiliyor ancak en fazla 30 metreye kadar yürüyebiliyor.

Rumeysa, Waver Sendromunun en ağır halini yaşayan biri ve yaşlandıkça bunun hayatına nasıl etki edeceği bilinmiyor. Doktor Bereket şu anda Rumeysa'nın sağlığını yakından izliyor.