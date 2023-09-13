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        Haberler Yaşam Nadir bir sendrom nedeniyle benzersiz bir görünümle doğan genç model tüm tabuları yıkıyor

        Nadir bir sendrom nedeniyle benzersiz bir görünümle doğan genç model tüm tabuları yıkıyor

        32 yaşındaki Malanie Gaydos, dünyaya görünüşünü etkileyen nadir bir sendromla geldi. Tüm zorluklara rağmen moda endüstrisinde başarılı bir kariyer edindi ve kendisini farklı hisseden herkese ilham oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 14:42 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:42
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          32 yaşındaki Malanie Gaydos; cilt, saç, diş yapısını etkileyen son derece nadir bir genetik durum olan ektodermal displazi ile doğdu.

        • 2

          Bu zamana kadar birçok zorluk yaşadı hatta Malanie, büyürken hiç arkadaşı olmadığını söylüyor.

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          İnsanlar onu 'tuhaf, korkutucu ve insanlık dışı' olarak görüyordu. Çocukluğunda yaklaşık 30 ameliyat geçirdi; hastaneye yatması nedeniyle birçok kere okuldan geri kaldı.

        • 4

          İlk yıllarını şöyle hatırlıyor: İnsanların bana neden farklı davrandığını anlamadım. Kelimenin tam anlamıyla DNA'mın bir bozukluğu. Vücudumun doğuş şekli bu. Bu benim düşünce tarzımı ya da buna benzer bir şeyi etkilemedi.

        • 5

          Malanie, kirpiklerinin içe doğru kıvrılması ve kornealarına zarar vermesi nedeniyle kısmen görme kaybı yaşıyor. Ayrıca kulaklarındaki küçük kemiklerden dolayı işitmesinde de sorun var.

        • 6

          2015 yılına kadar takma diş ve peruk kullanan model, artık bunlardan vazgeçti ve kendisini olduğu gibi kabul etmeye karar verdi. Yine de bir model olarak parlayana kadar birçok zorluğu aşması gerekti ancak mücadelesinde zafere ulaştı.

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          Malanie, New York City'deki Pratt Enstitüsü'ne giderken modellik yapmaya başladı. Dünyaca ünlü müzik grubu Rammstein'ın bir klibinde göründükten sonra daha da fazla ilgi gördü ve ardından teklifler yağmaya devam etti.

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          Malanie'nin şu anda başarılı bir modellik kariyeri var. Genç kadın hikâyesiyle sadece toplumun değil moda endüstrisinin de tabularını yıkmayı başarıyor!

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          Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Instagram'dan alınmıştır.

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