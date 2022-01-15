Nadal'dan Djokovic'e eleştiri

Aşı karşıtlığı nedeniyle Avustralya tarafından vizesinin ikinci kez iptal edilmesinin ardından kararın iptali için tekrar mahkemeye başvuran tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Novak Djokovic'in eylemleriyle çok fazla gündeme geldiğini belirten Nadal, "Açıkçası, bu durumdan yoruldum ve rahatsızlık duyuyorum. Djokovic, turnuvalardan büyük değil." ifadelerini kullandı.
Yaşananların uzamasının kafa karışıklığına yol açtığına değinen 35 yaşındaki Nadal, "Bakış açıma göre, bu olayda cevaplanması gereken çok fazla soru var. Sonunda bir kararın çıkması, herkes için güzel olur. Herkes kendi yolunu seçer. Novak'a bir insan ve sporcu olarak şüphesiz saygı duyuyorum. Ama son haftalarda yaptığı birçok şeye katılmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Djokovic, Kovid-19 aşı zorunluluğu bulunan Melbourne'deki Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti. Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen 34 yaşındaki tenisçi, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.
Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı. Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı. Djokovic'in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini bir kez daha iptal ettiğini duyurmuştu.
Bunun üzerine karara itiraz eden Djokovic'in davası, Avustralya Federal Mahkemesine sevk edilmişti. Bu mahkemede alınacak karara göre, Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a katılım durumu belirlenecek.
Sabah saatlerinde Göçmen Bakanlığı görevlilerine verdiği ifadenin ardından gözaltına alınan Djokovic, mültecilerin kaldığı otelde tutuluyor.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!