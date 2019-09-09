Nadal, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda rakibi Medvedev'i yenerek şampiyon oldu

Tenisçi Rafael Nadal, ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde rakibi Daniil Medvedev'i yenerek şampiyon oldu. Nadal böylece kariyerinin 19'uncu Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

33 yaşındaki İspanyol tenisçi, Rus rakibi Daniil Medvedev'i 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4'lik seriler sonucu yenerek New York'taki dördüncü şampiyonluğunu elde etti.

Nadal, böylece tenisçi Roger Federer'in Grand Slam kategorisinde yer alan şampiyonalarda elde ettiği 20 kupalık rekora çok yaklaştı.

İspanyol sporcu aynı zamanda bu zaferiyle 1970 yılında 35 yaşındayken şampiyon olan sporcu Ken Rosewall'den sonra New York'taki Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan en yaşlı ikinci tenisçi oldu.

Nadal, bu şampiyonluğuyla 3,85 milyon dolarlık ödülü de elde etti.

Maçı kazanmasının ardından ağladığı görülen Nadal, "Bu zafer benim için çok şey ifade ediyor, özellikle de bu kadar zor bir şekilde geçtiği için. Sinirlerim maçı kontrol altına aldıktan sonra çok gerildi. Çılgın bir maçtı. Bilmiyorum, sadece şu an çok duygusalım" sözlerini sarf etti.

Dört saat 50 dakika süren final, en uzun süren ABD Açık Tenis Turnuvası finalinden dört dakika daha kısa sürdü.

Medvedev ve Nadal

Medvedev takdirleri topladı

23 yaşındaki tenisçi Medvedev'in maçın belirli yerlerinde yuhalandığı duyulsa da "tarihin en heyecanlı ABD Açık Tenis Turnuvası" finallerinden biri olarak nitelendirilen maçın sonunda alkışlandı.

Medvedev, daha önceki maçlarındaki kimi agresif davranışları nedeniyle seyircilerden tepki çekmişti.

Finalin ardından basına konuşan Rus tenisçi, "yuhalanmasının bir nedeni olduğunu, ancak insan olarak hatalar yapabileceğini ve değişeceğini" söyleyerek Nadal'ı tebrik etti.

Spor gazetecilerinin 'inanılmaz' olarak yorumladığı maçın adından Rus tenisçi Medvedev'in performansının da övüldüğü görüldü.

BBC'nin tenis muhabirlerinden Russell Fuller, Medvedev için turnuvada gösterdiği performansıyla ileride Grand Slam şampiyonluğu elde etme potansiyeline sahip bir sporcu olduğunu söyledi.

Eski Wimbledon şampiyonlarından Pat Cash, Medvedev'in "inanılmaz bir performans sergilediğini, zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyduğunu, çok kararlı bir sporcu ve süper bir atlet olduğunu gösterdiğini" ifade etti.

Nadal'ın zaferinin ardından seyircilerin "Ra-fa" sloganları attığı ve çok sayıda kişinin yüksek sesli tezahüratlarda bulunarak kupa törenini izlemeye kaldığı görüldü.