Naci Ünüvar tarihe geçti

Hollanda KNVB Kupası son 16 turu maçında Ajax, evinde Spakenburg'u 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna dahil olan ve 86. dakikada takımı adına 1 gol kaydeden Naci Ünüvar kulüp tarihine geçti.Ünüvar, attığı penaltı golüyle Ajax tarihinin hem bir resmi maçta forma giyen hem de gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu.

Galatasaray'dan kiralık olarak Hollanda ekibine transfer olan Ryan Babel, maça ilk 11'de başlarken, 61 dakika sahada kaldı.