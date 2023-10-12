İstanbul depremi açıklamaları Silivri'de yaşanan sarsıntı sonrasında gündeme geldi. Gerçekleşen depremin büyük bir İstanbul depremi yaratabileceğine ilişkin sorgulamalar artarken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Görür, "Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez." ifadelerini kullandı. İşte İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler ile son dakika açıklamaları...