Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Strateji ve B\u00fct\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Naci A\u011fbal, mali disiplin vurgusu yaparak Mali disipline kararl\u0131 bir \u015fekilde devam edilecektir. Mali disiplin ekonomi politikalar\u0131m\u0131z\u0131n en \u00f6nemli bile\u015fenlerinden dedi \u0130\u015fte A\u011fbal \u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan \u00f6ne \u00e7\u0131kan sat\u0131r ba\u015flar\u0131; - Mali disipline kararl\u0131 bir \u015fekilde devam edilecektir - Mali disiplin ekonomi politikalar\u0131m\u0131z\u0131n en \u00f6nemli bile\u015fenlerinden - B\u00fct\u00e7e dengesinin hedefler i\u00e7inde kalmas\u0131 temel amac\u0131m\u0131z olacakt\u0131r - Mali,ye politikas\u0131 i\u00e7 tasarruflar\u0131n artmas\u0131na katk\u0131 verecektir -\u00a02020 b\u00fct\u00e7esinde b\u00fct\u00e7e a\u00e7\u0131\u011f\u0131 138,9 milyar TL olarak \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc -\u00a02020 y\u0131l\u0131 b\u00fct\u00e7esi ekonomik dengelenme, disiplin ve de\u011fi\u015fim anlay\u0131\u015f\u0131na uygun -\u00a02020 de b\u00fct\u00e7e giderleri 1 trilyon 95,5 milyar TL olarak \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc -\u00a02020 de faiz hari\u00e7 giderler 956,5 milyar lira olarak \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc -\u00a02020 de b\u00fct\u00e7e gelirleri 956,6\u00a0 milyar lira olarak \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc - 2020 de vergi gelirleri 784,6 milyar lira olarak \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc -\u00a02020 de b\u00fct\u00e7enin y\u00fczde 16,1 i e\u011fitime ayr\u0131lm\u0131\u015f olacak -\u00a02020 b\u00fct\u00e7esinde sa\u011fl\u0131\u011fa 188.6 milyar TL kaynak ay\u0131rd\u0131k-\u00a02020 de b\u00fct\u00e7e de savunma ve g\u00fcvenli\u011fe 141,1 milyar TL kaynak ayr\u0131ld\u0131-\u00a02020 de 88,5 milyar TL lik kamu yat\u0131r\u0131m\u0131 yap\u0131lacak-\u00a0Yerel y\u00f6netimlere ayr\u0131lan kaynak 97,3 milyar TL ye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131- 2020 b\u00fct\u00e7esinde sosyal yard\u0131mlara 69,5 milyar TL kaynak ay\u0131rd\u0131k - Yoksul ailelere elektrik deste\u011fi kapsam\u0131nda 1,8 milyar TL kaynak ay\u0131rd\u0131k - 2020 b\u00fct\u00e7esinde tar\u0131ma ayr\u0131lan kaynak 33,4 milyar TL ye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131- 2020 b\u00fct\u00e7esinde reel sekt\u00f6r desteklerine ayr\u0131lan kaynak 44,5 milyar TL S\u00fcrecek... \r \u00a0