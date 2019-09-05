05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Naci Ağbal kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorusu sosyal medyada vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ak Parti hükümetinde 2015 - 2018 yılları arasından Maliye Bakanlığı yapan Naci Ağbal'ın hayatını ve kariyerini sizler için araştırdık...
NACİ AĞBAL KİMDİR?
1968 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen Naci Ağbal, ilk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak meslek yaşamına başladı. 1993 yılında Maliye Müfettişi olarak atandı. 1996 - 1998 yılları arasında İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde İşletme (MBA) dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1999 yılında Maliye Başmüfettişliği'ne atandı. 2002 yılında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığına atandı. 2004 - 2006 yılları arasında Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu. 2006 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne başladı. 2009 yılında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Bu görevine devam ederken Ak Parti'den milletvekili adayı olmak üzere 2015 Şubat ayında görevinden istifa etti.
Naci Ağbal mesleki kariyeri sırasında çeşitli Kamu şirketlerinde yöneticilik görevlerinde de bulundu. Bu kapsamda 2004 - 2006 yılları arasında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006 yılında PETKİM Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2006 - 2015 yılları arasında THY Denetim ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
Naci Ağbal ayrıca 2008 - 2012 ve 2012 - 2015 yılları arasında Bakanlar Kurulu kontenjanından 2 dönem Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.
Aynı şekilde, Bakanlar kurulu kararı ile 2008 - 2015 yılları arasında Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği görevini yürüttü.
Naci Ağbal evli ve iki çocuk babasıdır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!