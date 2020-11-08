Medipol Başakşehir'in Gençlerbirliği'ni 2-1 yendiği maçta oyuna sonradan giren ve iki asist yapan Nacer Chadli açıklamalarda bulundu.

Nacer Chadli karşılaşma sonrası "Benim için bu maçta oynamak kolay oldu. Son 30 dakikadır baskı yapıyorduk, rakip 10 kişiydi ve oyunu onların sahasına yıkmıştık. Ben de oyuna girdim ve kilidi açtık. Okan Hoca, Fredrik Gulbrandsen ve bana sadece topu üçüncü bölgeye taşımamız gerektiğini söyledi. Biz de girdik ve iyi işler yaptık." dedi.

Fiziksel durumu hakkında da konuşan 31 yaşındaki futbolcu "Milli araya girdik, ben de Belçika Milli Takımı'na gideceğim. Orada da biraz süre almayı düşünüyorum. Milli aradan sonra %100 olarak hazır olmasam bile daha iyi durumda olacağım." ifadelerini kullandı.