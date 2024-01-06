NAC Breda'dan Van Gastel açıklaması: Beşiktaş'a gitmeyecek!

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Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Jean Paul van Gastel için kulübü NAC Breda'dan açıklama geldi.

Hollanda Ligi ekibi, teknik direktörleri Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş'a gitmeyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş için kulübümüzden ayrılışı bizim için artık gündemde değil. Kulübümüzün, İstanbul ekibiyle iletişime geçmesinin ardından görüşmeler sona erdi." ifadeleri kullanıldı.