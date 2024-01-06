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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş NAC Breda'dan Van Gastel açıklaması: Beşiktaş'a gitmeyecek! - Beşiktaş Haberleri

        NAC Breda'dan Van Gastel açıklaması: Beşiktaş'a gitmeyecek!

        Hollanda ekibi NAC Breda, teknik direktörleri Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş'a gitmeyeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:11
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        Kulübü açıkladı: Beşiktaş'a gitmeyecek
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        Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Jean Paul van Gastel için kulübü NAC Breda'dan açıklama geldi.

        Hollanda Ligi ekibi, teknik direktörleri Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş'a gitmeyeceğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Jean Paul van Gastel'in Beşiktaş için kulübümüzden ayrılışı bizim için artık gündemde değil. Kulübümüzün, İstanbul ekibiyle iletişime geçmesinin ardından görüşmeler sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

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