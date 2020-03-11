11 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerSağlık

N95 türü maske virüsten korur mu? Virüsten koruyan maske nedir?

Son zamanlarda Çin'in Wuhan kentinden başlayıp dünyanın her yerine yayılan corona virüsden N95 türü maske korur mu? Sorusu merak konusuydu. N95 türü maske nedir? Virüs maskesinin fiyatları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

11.03.2020 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
N95 türü maske virüsten korurmu?

Ülke gündemine oturan "korona" adlı salgın dünyanın her yerine yayılıyor. Bu salgından N95 türü maske korur mu? N95 türü maske nedir? N95 maske fiyatları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

N95 TÜRÜ MASKE NEDİR?

Sağlık bakanlığının da önerdiği N95 maskeler duman, toz, sis ,virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere oranla daha yüksek bir koruma sağlıyor.Bu maskeler, iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. N95 türü maske filtrasyon özelliği yüksek olması,solunumun kolay yapılması özelliğinden dolayı  tercih ediliyor.

N95 TÜRÜ MASKE VİRÜSTEN KORURMU?

Normal fiyatlı maskeler sizi virüs,bakteri,toz ve dumana karşı %30 korur. N95 türü maske diğer maskelere oranla % 70 oranla koruyabilir. Tamamen bir koruma yöntemi diye bir şey diyemeyiz. 

N95 TÜRÜ MASKE FİYATLARI

Bu maskeler satıldığı yere göre farklılık gösterir. Genel olarak demek istersek 30 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü modelden koronavirüs önlemi! Görenler tanıyamadı
Ünlü modelden koronavirüs önlemi! Görenler tanıyamadı
Koronavirüs önlem listesi! Tek tek açıkladı
Koronavirüs önlem listesi! Tek tek açıkladı
Dikkat çeken açıklama! Maske ve eldiven önermiyoruz
Dikkat çeken açıklama! Maske ve eldiven önermiyoruz
Koronavirüs Türkiye'ye girdi! Bu sabah İstanbul
Koronavirüs Türkiye'ye girdi! Bu sabah İstanbul
N95 türü maske virüsten korur mu?
N95 türü maske virüsten korur mu?
Türkiye'de de görüldü! İşte koronavirüsten korunma yolları
Türkiye'de de görüldü! İşte koronavirüsten korunma yolları
Baharın renkleri nisanda İş Sanat’ta
Baharın renkleri nisanda İş Sanat’ta
Çevreci minik öğrenciler atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor
Çevreci minik öğrenciler atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X