Son zamanlarda Çin de başlayıp dünya'nın heryerine yayılmaya başlayan "Corona" adı verilen virüs insanları büyük bir panik içerisinde bıraktı. Peki maskeler virüsten koruyabiliyor mu? Hangi tür maskeler öeriliyor? N95 maske nedir? Virüsten korur mu?

N95 VİRÜS MASKESİ NEDİR?

Bakteri, virüs, toz ve duman gibi kirleticileri filtreleme konusunda sıradan maskelere göre daha iyi performans gösteren N95 maskeler medikallerde bulunabiliyor. Birçok N95 maskesi yüksek filtrasyon verimliliği ve kolay nefes alıp vermeyi kolaylaştıran düşük hava direncine sahip.

N95 MASKE CORONA VİRÜSÜNDE KORUYOR MU?

Virüsün boyutu 3 mikron civarındadır. Bu sebeble normal ağız ve burun maskeleri hastalıktan korunmada yarar sağlamasa da hasta olan kişilerin bu tip maskeleri kullanması, çevrelerine virüsün bulaşmasını önemli oranda azaltmaktadır. Normal fiyatlarda satılan maskeler virüslerden yüzde 30 oranında koruyabiliyor.Cerrahi maskelerde dahi bu korunma rakamı yüzde 70’e kadar yükseliyor.Sağlık çalışanlarının kullandıkları N95 maskeler var onlar öneriliyor. Virüsten koruyucu özellikteki maskelerin çok daha özel filtreleri bulunmaktadır ve bunlar, koruma gözlükleriyle birlikte kullanılmalıdır. Hijyen kurallarına uyulması, el temizliğine dikkat edilmesi, eller ile göz, ağız ve burun temasından kaçınılması çok önemlidir.Korona için sadece cerrahi maske kullanılması öneriliyor. Diğer izolasyon yöntemimiz ise temas. El hijyenine fazlasıyla önem verilmeli, birisi ile tokalaştıktan sonra eller olabildiğince hijyenil bir biçimde temizlenmeli.

HASTALIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş

Öksürük

Nefes darlığı

İshal

Bulantı – Kusma