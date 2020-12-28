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Dünyanın yanı sıra Türkiye’de de hızla yükselen mobil oyun konusunda yeni başarı hikayeleri çıkarmak için Netmarble Turkey, n11.com ve Doğuş Teknoloji güçlerini birleştirdi. Sektörün gelişimine altyapıdan destek vermek isteyen, ekibini kurmuş ya da kurmamış tüm gençleri hedefleyen oyun ekosistem programı ile Türkiye’nin bu alanda etkin bir ağının kurulması hedefleniyor.

Türkiye’nin oyun sektöründe daha fazla söz sahibi olması amacıyla hayata geçirilen ekosistem programıyla gençlere mentörlük eğitimi dijital ortamda 4 ana başlık altında verilecek. Oyun fikir üretiminde gençlere eğilimin tespiti, oyunlara özel trend raporları, araştırmalara erişim ve ilgili eğitimler Netmarble Turkey tarafından verilecek. Gençler aynı zamanda alanında uzman eğitmenler tarafından oyun tasarımı, UI tasarım, 2D, 3D, interaktif tasarım, animasyon ve efekt tasarım eğitimi de alacak.

10 HAFTALIK EĞİTİM

Oyunun geliştirme safhasında ise Doğuş Teknoloji ile Netmarble eğitmenleri katılımcılara proje yönetimi, oyun geliştirme, kaynak yönetimi, SDK entegrasyonları ve stüdyoları destekleyen diğer yazılımlar hakkında eğitim düzenleyecek. 10 hafta sürecek eğitim kapsamında ise n11.com ve Netmarble Turkey eğitmenleri yeni kullanıcı kazanımı, kampanya yönetimi, uygulama içi satın alma ve reklam, marka değerinin artırılması ve oyun tasarımı konusunda gençleri eğitecek.

Eğitim programına üniversitelerin ekonomi, istatistik, mühendislik, psikoloji, organizasyonel davranış, davranış bilimi, görsel tasarım, oyun tasarımı gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler ya da mezunlar başvurabilecek. Eğitim programı sonrasında ekipler oluşturularak yeni bir ekosistem kurulacak. Başvurular www.gamershubtr.com üzerinden alınacak.