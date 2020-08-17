S'Sakala, kulübün Instagram hesabında yer alan röportajında, Aytemiz Alanyaspor'da beraber çalıştığı teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ondan çok şey öğrendim. Ben de sol ayaklıyım, tekrar çalışma fırsatı bulduğum için mutluyum. Atiba Hutchinson gibi elimden geldiğince Beşiktaş'ta uzun süre futbol oynayıp, efsane olmak istiyorum." dedi.
Beşiktaş'ta oynamanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Kongolu futbolcu, "Türkiye'de oynadığım sürece Beşiktaş'a rakip oldum. Süper Lig'deki ilk maçım da Beşiktaş'a karşıydı. Benim için gurur kaynağıydı." ifadelerini kullandı.
Takım olarak sezona iyi hazırlandıklarını anlatan N'Sakala, "Büyük bir kulüp olunca bu tarz maratona hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hazırız diyebilirim. İyi ve başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Uyum sürecinin de iyi gittiğini vurgulayan yeni transfer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Vida ve Atiba gibi burada uzun süredir oynayan oyuncuları tanıyorum. Diğer arkadaşlarla iyi gidiyor. Alışmak kolay oluyor. Kaynaşmamız umarım ilk maçımıza galibiyet olarak yansır."
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAYI ÇOK İSTİYORUZ"
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile yapacakları maça değinen N'Sakala, gruplarda mücadele etmek istediklerini söyledi.
Tek maç olmasından dolayı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarına dikkati çeken siyah-beyazlı futbolcu, şunları aktardı:
"Şampiyonlar Ligi'nde olmak ya da olmamak mücadelesi olacak. Tek maç olmasından dolayı çok çalışıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmayı çok istiyoruz. Her oyuncu, Şampiyonlar Ligi müziğini sahada dinlemek ister. Bir süre daha bizimle olamayacak taraftarlara da hediye olarak sunmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalıp, ardından taraftarlarla buluşup güzel günler yaşamak istiyoruz."
N'Sakala, gitar çaldığının hatırlatılması üzerine, "Şampiyon olursak arkadaşlarıma statta gitar çalma sözü verdim." dedi.
Kovid 19 salgını nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlardan yoksun olacaklarını anlatan N'Sakala, "Böyle büyük bir camianın taraftardan yoksun oynaması çok zor. Sözleşmeyi imzalarken taraftarların önünde oynama heyecanı aklımdaydı. Rakipken de etkilendiğimi söyleyebilirim. Beni nasıl çağıracaklarını bilmiyorum ama sabırsızlıkla bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!