Demokratik Kongolu 29 yaşındaki Fabrice N'Sakala, hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi. N'Sakala, basına yansıyan 'Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı' haberleri sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Beşiktaş'a transferinin doğru olmadığını ifade eden N'Sakala, "Haberler sahte. Üzgünüm çünkü bu konuda çok fazla mesaj alıyorum" dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."