Transfer görüşmeleri için dün gece İstanbul'a gelen ve Beşiktaş ile görüştüğü iddia edilen Fabrice N'Sakala, Aytemiz Alanyaspor taraftarına veda mesajı yayımladı. N'Sakala, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Alanyaspor ailesi, Türkiye'ye ilk geldiğimde bu şehre aşık oldum. Oynadığım süre içinde terimin son damlasına kadar Alanyaspor için savaştım. Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Veda ederken başta Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor personelleri ve tüm Alanyaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum."

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."