N'Koudou yeni takımına imzayı attı

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Kamerunlu oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu kulübün kalbi olan taraftarlara, sahada mücadele eden bütün kardeşlerime, teknik direktörlerime, teknik ekibime ve yönetime her şey için teşekkür ediyorum. 3 kupa kazandığım ve her zaman gurur duyacağım harika bir dönemdi. Beşiktaş için oynamak benim için bir onurdu. Teşekkürler Beşiktaş." ifadelerini kullandı.