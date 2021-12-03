Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren NKodou sakatlanarak sedyeyle kenara geldi. N'Koudou koltuk degnekleri ile stadı terk ederken hastaneye MR çektirmeye götürüldü. Yıldız oyuncunun durumu MR'ın ardından belli olacak.

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