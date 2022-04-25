N'Koudou Dünya Kupası'na gidiyor!

Kamerun asıllı Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou milli takım tercihini yaptı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, 27 yaşındaki futbolcunun Kamerun Milli Takım formasını giyeceği bildirildi.

Kevin N'Koudou'nun bu tercihinde Kamerun'un Katar'daki Dünya Kupası'nda yer almasının etkili olduğu kaydedildi.

Bilindiği üzere N'Koudou'nun Beşiktaş'tan yakın arkadaşı Vincent Aboubakar da Kamerun'da oynuyor.