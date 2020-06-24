Siyah-beyazlı takımın 25 yaşındaki futbolcusu N'Koudou, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Korona virüs salgını sürecini anlatan başarılı futbolcu, “İlk iki hafta İstanbul’daydım. Uçuşlar da tamamen kaldırılmıştı. Kulüpten de izin aldıktan sonra onlara yakın olmak için ailemin yanına gittim. Onların yanında olmak gerçekten de çok iyi geldi. O dönemde sahadan uzak olmak zordu ama elimizden geldiği kadar hepimiz bireysel antrenmanlar yaptık. Dediğim gibi o dönemde ailemle birlikte olmak önemliydi. Birbirimizi desteklemeye çalıştık ve fena geçmedi” diye konuştu.

“KARANTİNA DÖNEMİNDE KURAN OKUDUM”

Türkiye’ye döndüğünde yaşadığı 2 haftalık karantina sürecini de anlatan N'Koudou, “İki hafta bizim için aslında hiç kötü geçmedi. Jeremain oradaydı, Boateng oradaydı, Adem oradaydı, Victor oradaydı. Tabi önce biraz başlarda garip geldi. Ama ben hiç yalnız kalmadım. Birlikte eğlenceli zamanlar da geçirdik. Önce biraz garipti ama yalnız olmayınca çok da zorlanmadım. Ben genelde Playstation oynadım. Çok dizi ya da film izlemedim. Bir de Ramazan dönemiydi. Oruç da tutuyordum, bazen Kuran okuyordum ya da dinliyordum” şeklinde konuştu.

“HER ZAMAN ŞÜKRETMEN İÇİN SEBEPLERİN VARDIR”

N'Koudou, kendisinin genelde gülerken görüldüğünün belirtilmesi üzerine, “Benim yetiştirilme şeklim böyle. Çocukluğumdan bu yana annem bana bunu aşıladı. Her zaman şükretmen için sebeplerin vardır. Nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, insanlarla konuşabiliyorsan bence şükretmen için yeterli. Kaldı ki bizim durumumuz bundan da farklı. Sevdiğimiz işi yapıyoruz, futbol oynuyoruz. Futbol oynayarak para kazanıyoruz. O yüzden bazı şeyler için şükretmek lazım. Ben böyle yetiştirildiğim için hayata hep bu şekilde bakıyorum” ifadelerini kullandı.

“SALGIN DÖNÜŞÜ ÇOK KOLAY DEĞİL”

Korona virüs salgını sonrası liglerin başlamasının kendisini nasıl etkilediği ile ilgili N'Koudou, “Verilen ara daha önce hiç yaşanmamış bir durum olduğu için geri dönüşü de çok kolay değil. Hava gerçekten çok sıcak ama burada teknik ekip ve sağlık ekibi bize neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bir liste çıkardı. Biz de elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Burada tabii vücudu hazır hale getirebilmen için iyi uyuman, iyi beslenmen, iyi dinlenmen gerekli. Çünkü yoğun antrenmanlar yapıyoruz. O anlamda bizim de üstümüze düşen önemli bir sorumluluk var. Biz de o sorumluluğu yerine getiriyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“ANTALYASPOR MAÇI BİRAZ GARİPTİ”

Fransız oyuncu, liglerin tekrar başlamasının ardından oynadıkları Antalyaspor ve Denizlispor maçlarını değerlendirerek, “Antalyaspor maçı biraz garipti. Bizim açımızdan biraz üzücü geçti. İlk yarıda oyuna bir türlü giremedik ve rakip iki pozisyonda iki gol buldu. Ondan sonra biz rakibi kovalamak zorunda kaldık ve ne yazık ki kaybettik. Zaten Denizlispor maçından önce hoca bize sürekli olarak ‘Biz Beşiktaş isek, kaliteli bir takımsak kesinlikle bir reaksiyon göstermemiz lazım’ şeklinde konuştu. Biz de Denizli’de gerçekten bunu yaptık ve 5 gol atarak kazandık. Şimdi Konya maçında da aynı performansla, aynı mentalite ile hareket etmemiz lazım” dedi.

“GELİŞTİRMEM GEREKEN NOKTALAR VAR”

Oynanan iki maçtaki bireysel performansıyla ilgili yorumu sorulan N'Koudou, “Karantina döneminde sosyal medyada yaptığımız yayında da söylemiştim; şu anda geliştirmem gereken noktalar var. Bunları geliştirmeye çalışıyorum. Bu dönemi o anlamda bir fırsat olarak görüyorum. Bunlardan en önemlisi de aslında bitiricilikti. Bitiricilikle ilgili de bazı bireysel çalışmalar yaptım. Antalyaspor maçı tabii farklıydı, o maçta gerideydik. Rakip çok geriye yaslanmıştı, kolay değildi. Denizlispor maçında daha uygun bir oyun ve ortam vardı. Tabii ki gol atmak çok güzel, bana büyük bir mutluluk verdi ama en önemlisi takımın iyi bir oyunla, farklı bir skorla kazanmasıydı” cevabını verdi.

DENİZLİ'DE ATTIĞI GOL

Denizlispor maçında attığı gol ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın golden sonraki reaksiyonu hatırlatılan başarılı futbolcu, “Tabi çok hızlı gelişti. Orada Adem’den bir pas geldi. Burak da ‘ikiye bir oynayalım’ dedi. Top da çok güzel bir yere düştü. Ben de sol ayağımla gerçekten güzel bitirdim. Aslında antrenmanlarda buna gerçekten çok çalışıyorum. Güzel olan tarafı o antrenmandaki çalışmanın karşılığını almış olmam. Ama top öyle bir yere gitti ki doğrusunu söylemek gerekirse ben de biraz şaşırdım. Tabi Sergen Hoca kariyeri boyunca bu gollerden çokça attığı için bence kendisi için çok garip bir şey değil. Hocanın böyle bir tepki vermesi güzel. İnşallah hocayı şaşırtmaya devam ederim. Golle ilgili bana mesaj atan çok kişi oldu. Denemek lazım. Çünkü böyle çok sıra dışı goller atabilmen için cesaret etmen lazım. Antrenmanda buna çalışır ve cesaret edersen bir şekilde karşılığını alıyorsun” değerlendirmesini yaptı.

Süper Lig’de kalan haftalara maç maç bakmak gerektiğini dile getiren N'Koudou, şunları söyledi:

“Hala gerçekçi hedeflerimiz var. Şampiyonluk gerçekçi bir hedef mi? Biraz uzak görünüyor ama her şey olabilir. Altı maç üzerinden bakarsan toplayabileceğimiz 18 puan var. Hala Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynama ihtimalimiz var. Ben biraz şöyle bakıyorum; 6 maçta 18 puan toplamayı başarırsak ciddi anlamda yukarıya tırmanma şansımız olacak.”