15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Teknoloji hızlı bir şekilde gelişirken, tüketici alışkanlıkları da değişiyor. E-ticaretin hızlı bir yükseliş gösterdiği günümüzde, alışverişi daha da kolay hale getirecek uygulamalar ise dikkat çekiyor. Bunlardan biri de akıllı telefonlara ölçümleme teknolojileri geliştiren MySize. Amerika’nın en büyük borsalarından Nasdaq’a kote olan MySize’ın geliştirdiği MySizeID,
SizeUp ve BoxSizeID uygulamaları akıllı telefonlarda ve mobil el terminallerinde digital mezura olarak kullanılabiliyor.
'ZAMAN VE MALİYET AVANTAJI SUNUYOR'
MySize’ın tekstil, yapı market ve lojistik sektörlerinde uygulanmak üzere benzeri olmayan bir ölçme teknolojisi sunduğunu ifade eden MySize Inc. Ülke Müdürü Argun Erşen, MySize’ın ileri düzey algoritmalarla geliştirdiği ve hem iOS hem de Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda kullanılabilen her 3 uygulamanın da tüketicilerin yanı sıra şirketlere de zaman ve maliyet avantajı sağladığını söyledi.
DOĞRU BEDENİ ÖNERİYOR
Bunlardan MySizeID’nin online alışveriş yapan müşterilerin gerçek zamanlı vücut ölçülerine göre markalardan doğru kıyafet bedenini seçmelerine yardımcı olduğunu ifade eden Erşen, şöyle konuştu: “MySizeID uygulamamız ile sadece birkaç dakikada akıllı telefonlarını kullanarak kendi ölçülerini oluşturan tüketiciler, online alışverişlerinde bu ölçüleri işbirliği yatığımız markaların ürünleriyle eşleştirebiliyor. Böylece kişiye doğru bedenin önerilmesi sağlanırken, perakendeci için ise iadeden kaynaklanan maliyet ve zaman kaybı ortadan kalkıyor. Bugün pek çok dünya devi markayla hâlihazırda işbirliği içindeyiz. Dünyanın öncü giyim şirketinin sahibi olduğu e-ticaret platformuyla entegre olmaya ise çok yakınız. Kısa bir süre önce iş kıyafetleri pazarının iki öncü firmasıyla entegre olduk. Ayrıca 2026’ya kadar dünyada 34 milyar dolar seviyesine ulaşması
HEDEF 10 YEREL MARKAYLA İŞBİRLİĞİ
Türkiye pazarına da hızlı bir giriş yaptıklarının altını çizen Erşen “Hedefimiz yıl sonuna kadar 10 yerel markayla işbirliğine giderek, bu markaların online kanallarına da “Bedenim Nedir” butonumuzu ekletmek” dedi. Kısa bir süre sonra MySizeID’de anne, baba ve çocuklar için tek bir aile profili oluşturmaya da imkan tanınacağını vurgulayan Erşen, bu sayede aile bireylerine hediye alırken ebeveynlerin ve çocukların beden ölçüsü bilmelerine de gerek kalmayacağını belirtti. Erşen ayrıca terzi usulü üretim ve kalite kontrol departmanları için de yeni modüller üzerinde çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
KUTULARI DA ÖLÇEBİLİYOR
İnşaat ve yapı market sektörüne yönelik geliştirilen SizeUp hakkında da bilgi veren Erşen, bu uygulamanın da ev için yapılan dekorasyon ve beyaz eşya alışverişlerinde doğru ölçümleme yapılmasına olanak sağlandığını kaydetti. BoxSizeID uygulaması sayesinde de lojistik sektörü özelinde 3 boyutlu ölçümlemeyi mümkün kıldıklarını aktaran Erşen, BoxSizeID ile kübik kutuların yanı sıra şekilsiz paketleri de kullanıcıların akıllı telefonları ile kolayca ölçmesine imkân sunduklarını söyledi.
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