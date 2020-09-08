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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından, Myra Antik Kenti kazılarına ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.

Paylaşımda, "Myra kazılarından 2200 yıllık müthiş bir pişmiş toprak buluntu grubu. Dönemin sanat, kültür ve inançları hakkında önemli bilgiler veren eserlerin içinde bazıları ilk kez görülen ünik eserler de var" ifadelerine yer verildi.

Antik Likya Uygarlığı döneminin önemli şehir merkezlerinden olan ve kaya mezarlarıyla ilgi gören Myra'daki kazılar, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülüyor.