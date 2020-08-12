Myanmar'ın, Gu Dar Pyin köyünde 2017'de öldürülen Müslümanların sayısını eksik bildirdiği iddiası

Arakanlı Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği (ARSPH) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ölü sayısı gerçek rakamları yansıtmadığı savunularak Arakan eyaletine bağlı Gu Dar Pyin köyünde yaşanan olaylarla ilgili yayımlanan soruşturma raporu reddedildi.
Açıklamada, Myanmar askeri ve sivil makamları tarafından hazırlanan rapordaki ölü sayısı 19 olarak bildirilmesine karşın köyde en az 243 sivilin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.
Gu Dar Pyin köyündeki olaylarda 18 kişinin de yaralandığı vurgulanan açıklamada, Myanmar ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyona dair bilgilere Arakanlı mülteci Müslümanların yaşadığı Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki ailelerle yapılan görüşmeler neticesinde ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, Gu Dar Pyin köyündeki olaylarla ilgili gerçeklerin tam ve şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiği çağrısında bulunuldu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından temmuz ayında yayımlanan raporda ise "yüzlerce ağır silahlı asker ve polisin" yer aldığı operasyonda 300 ila 400 Arakanlı sivilin öldüğü kaydedilmişti.
HRW'nin raporunda, güvenlik güçleri tarafından kaçırılan kadın ve kızların tecavüze uğradığı da ifade edilmişti.
Myanmar hükümeti ve ordusu da iddiaları yalanlarken, güvenlik güçlerinin terör örgütü unsurlarının saldırılarına cevap verdiği ve bu kapsamda 19 teröristin öldürüldüğünü öne sürmüştü.
Daha sonra, Myanmar ordusunca yürütülen soruşturmalar sonucunda Gu Dar Pyin köyünde askerlerin emirleri düzgün bir şekilde uygulamadığının ortaya çıktığı duyurulmuştu.
Yetkililer, Gu Dar Pyin köyünde yüzlerce Arakanlı Müslüman'ın öldürülmesinden sorumlu tutulan askerler için yargı sürecini başlatmıştı.
- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.
BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.
Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
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