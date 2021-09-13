Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin duruşması tekrar ertelendi

Yerel basındaki haberlere göre, avukatı Khin Maung Zaw, Suu Çii'nin arabayla mahkemeye gelmesinin ardından "baş dönmesi" hissettiğini aktardı.
Zaw, Suu Çii'nin, bugünkü duruşmaya katılamayacağını söyledi.
Avukat Zaw, "Suu Çii başının döndüğünü ve burnunun şiştiğini söyledi. Hiç oturamadı. Sebebinin buraya arabayla yolculuk etmesi olabileceğini düşündü. Hastalığın bu sabah başladığını ve bunun Kovid-19'dan kaynaklanmadığını belirtti." dedi.
Suu Çii'ye, yarın mahkemeye çıkması söylendi.
1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Aung San Suu Çii, yargılandığı Nepido ve Yangon mahkemelerinde zimmete para geçirmek, halkı kışkırtıcı faaliyette bulunmak, devlet sırları kanununu ihlal, ithalat ve ihracat yasalarına aykırı hareket etmek, telekomünikasyon yasasını ihlal ve ulusal afet yasalarına karşı gelmekle suçlanıyor.
Temmuz ayından bu yana ertelenen ve bugün gerçekleştirilecek duruşmalar arasında eski Devlet Başkanı Win Myint ve Nepido Belediye Başkanı Myo Aung'un duruşmaları da vardı. Avukatları, dün Kovid-19 testi yaptırdıklarını ve duruşmaya sadece test sonucu negatif çıkanların girmesine izin verileceğini söyledi.
- Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Bu tarihten itibaren bazı kentlerde düşük yoğunluklu ayaklanmalar yapılırken, kırsal alanlarda, özellikle etnik azınlık milislerinin hükümet birlikleriyle ciddi çatışmalara girdiği sınır bölgelerinde daha ciddi çatışmalar yaşandı.
Askeri yönetime karşı direniş hareketi birçok alanda "halk savunma güçleri" kurdu ancak çoğunlukla yerel olarak faaliyet gösteren bu güçler küçük çaplı operasyonlar yürütüyor.
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