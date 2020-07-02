Myanmar'da yeşim madeninde heyelanda en az 50 madenci öldü

Myanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kachin eyaletinde etkili şiddetli yağmurların ardından Hpakantarea ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan olduğu belirtildi.

Yetkililer, heyelanda en az 50 madencinin öldüğünü açıkladı.

Hayatını kaybeden 45 madencinin cesedine ulaşılırken, toprak altında kalan kişiler için arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Myanmar'daki heyelanda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.