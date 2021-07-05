Japonya'dan Myanmar cuntasına tepki

AA

JICA yetkililerinin açıklamasının ardından Japonya hükûmeti Myanmar'a protesto mektubu yolladıklarını açıkladı.

Japonya Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, basın toplantısında, söz konusu baskında Japon diplomatların zarar görmediğini, Myanmar ordusunun bu tavrının "ülkedeki Japon vatandaşlarının güvenliğini riske attığını" ve 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesini ihlal ettiğini vurguladı.

Myanmar ordusundan yapılan açıklamada ise aramaların ülkede yaşayan Japon vatandaşlarını hedef almadığı ve ordu personelinin, darbenin ardından ülkede arananlar listesini bulmak için baskın düzenlediği kaydedildi.

MYANMAR'DA DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 890 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükûmet yetkililerinin askerî mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.