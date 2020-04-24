Myanmar'da Kovid-19 tedbirleri 15 Mayıs'a kadar uzatıldı

Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların uzatıldığı bildirildi.

Kovid-19 Önleme, Denetim ve Tedavi Merkez Komitesinden yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında alınan kısıtlama tedbirlerinin 30 Nisan'dan 15 Mayıs’a uzatıldığı belirtildi.

Yangon’da 18 Nisan’da ilan edilen 22.00-04.00 arası sokağa çıkma yasağının 18 Haziran’a kadar süreceği kaydedildi.

Kısıtlama tedbirlerinin uzatılmasına ilişkin detaylı bilgilendirmelerin eyalet ve bölge yetkililerince yapılacağı aktarıldı.

Myanmar’da Kovid-19 vaka sayısı 139’a yükselirken, salgın sebebiyle 7 kişi yaşamını yitirdi.