Myanmar’da ülkenin en büyük etnik isyancı örgütlerinden birine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında en az 50 kişi öldü, 100’den fazla kişi de yaralandı.
Kaçin Özgürlük Ordusu (KIA) Sözcüsü Albay Naw Bu, BBC’ye yaptığı açıklamada ölü sayılarını doğruladı.
Ülkenin kuzeyindeki Kaçin eyaletindeki görgü tanıkları, KIA tarafından Kansi köyünde düzenlenen bir konser organizasyonuna, bir savaş uçağı tarafından üç bomba atıldığını söyledi.
Köylüler, bombalamanın öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadığını belirtti.
Konser, örgütün özerklik mücadelesinin 62’nci yıl dönümü münasebetiyle düzenleniyordu.
Pazar akşamı yerel saatle 20.30’da üç büyük patlamanın duyulduğunu belirten görgü tanıkları, binaların yıkıldığını ve izleyicilerden de çok fazla kaybın olduğunu ifade etti.
Öldürülenler arasında etkinlikte sahne alacak dört ünlü Kaçinli müzisyenin de olduğu söyleniyor. Görgü tanıklarına göre ordu mensupları, yaralıların Hpakant kentindeki hastaneye götürülmesini de engelledi.
Eyaletin bu bölümünde yıllık değeri 30 milyar doları bulan yeşim taşı madenleri bulunuyor. Ordu ve ayrılıkçılar arasında madenlerin kontrolü konusunda şiddetli tartışmalar yaşanıyor.
Geçen yıl Aung San Suu Kyi hükümetinin devrildiği askeri darbeden önce ve sonra da bölgede sık sık çatışmalar yaşandı.
Son saldırının ise ordunun, ülkedeki diğer silahlı örgütlere destek veren KIA’ya yönelik bir intikam ya da uyarı mesajı olabileceği düşünülüyor.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Myanmar'da isyancılara yönelik hava saldırısında 50 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı/myanmar-da-isyancilara-yonelik-hava-saldirisinda-50-kisi-oldu-100-den-fazla-kisi-yaralandi-3532483
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!