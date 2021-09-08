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Myanmar'da cuntaya karşı ayaklanma ilanından sonra şiddeti durdurma çağrısı

Myanmar'daki askerî yönetime karşı direnişi koordine eden ve kendilerini "gölge hükûmet" olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükûmeti, ülke genelinde ayaklanma çağrısında bulundu. Güneydoğu Asya ülkeleri ise Myanmar'daki tüm tarafları şiddetten kaçınmaya ve insani yardıma izin vermeye çağırdı.

08.09.2021 - 12:31 | Güncelleme: ABONE OL
Myanmar'da cuntaya karşı ayaklanma ilanından sonra şiddeti durdurma çağrısı
Myanmar'daki tüm taraflara şiddeti durdurma çağrısı
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AA

Ulusal Birlik Hükümetinin Başkan Vekili Duwa Lashi La, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "ülkedeki her köyde, kasabada ve şehirde aynı anda" ayaklanma başlatılmasını isteyerek, "olağanüstü hâl" ilan ettiğini açıkladı.

Memurlardan işe gitmemelerini isteyen Duwa Lashi La, "halk devrimi" çağrısında bulunarak, asker ve polislerin "halkın savunma güçlerine" katılması gerektiğini belirtti.

Myanmar'da askerî darbeyle yönetim el koyan orduya karşı seçilmiş milletvekillerinin kurduğu ve kendilerini gölge hükümet olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükûmetinin Başbakanı Mahn Winn Khaing Thann ise yaptığı açıklamada, ayaklanma kararının iktidardak askerî yönetimin tamamen yıkılması için alındığını söyledi.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Bu tarihten itibaren bazı kentlerde düşük yoğunluklu ayaklanmalar yapılırken, kırsal alanlarda, özellikle etnik azınlık milislerinin hükümet birlikleriyle ciddi çatışmalara girdiği sınır bölgelerinde daha ciddi çatışmalar yaşandı.

Askerî yönetime karşı direniş hareketi birçok alanda “halk savunma güçleri” kuruldu ancak çoğunlukla yerel olarak faaliyet gösteren bu güçler küçük çaplı vurkaç operasyonları yürütüyor.

Gölge hükûmetin pek çok üyesi ise Myanmar içinde saklanıyor veya sürgünde yaşıyor

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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