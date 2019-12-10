Lahey'de Myanmar'ın 'soykırım' yapmadığını söyleyecek

HABERTURK.COM

Myanmar'daki Arakan Müslümanlarına yönelik 'soykırım' iddialarıyla ilgili Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan dava bugün Lahey'de görülmeye başladı.

Afrika ülkelerinden Gambiya tarafından açılan davanın ilk duruşması 3 gün sürecek.

Myanmar devletine karşı açılan davada Myanmar'ı, Nisan 2016'dan bu yana ülkenin fiili lideri olan Aung San Suu Kyi yapıyor.

Mahkeme heyetinin ilk etapta Myanmar hükümetinden Müslümanların güvenliğini artırıcı bazı geçici önlemlerin alınmasını istemesi bekleniyor.

Myanmar'da ordu güçleri, 2017 'de bir karakola düzenlenen saldırının ardından Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik operasyonlar düzenlemişti.

Hükümet, operasyonlarda sivil halkın değil, silahlı grupların hedef alındığını öne sürse de, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere birçok kuruluş Myanmar ordusunu 'etnik temizlik' yapmakla suçlamıştı.

700 BİNİ GÖÇ ETTİ

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylar nedeniyle yaklaşık 700 bin Arakan Müslümanı komşu ülke Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

Myanmar, Arakan'da yaşayan yaklaşık 1 milyonluk Müslüman nüfusu "yasa dışı göçmen" olarak tanımlıyor ve vatandaşlık gibi bazı temel haklardan mahrum bırakıyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin heyeti tarafından hazırlanan ve Ağustos ayında yayımlanan raporda, Myanmar ordusu 'sistemli şekilde Arakan Müslümanlarına şiddet içeren cinsel saldırılarda bulunduğu belirtilmişti.