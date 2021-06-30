Myanmar'da 700 mahkûm serbest bırakılacak

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Hapishane Şefi Zaw Zaw’ın Reuters'a verdiği demeçte, Yangon'daki Insein Hapishanesinden yaklaşık 700 mahkûmun serbest bırakılacağı bilgisi verildi.

Serbest bırakılacaklar arasında askerî yönetime karşı olmaları nedeniyle gözaltına alınan binlerce insan bulunuyor.

Reuters’ın sorusuna karşılık hapishane şefi, serbest bırakılanlara yönelik herhangi bir listesinin bulunmadığına işaret etti.

Sosyal medyadaki fotoğraflarda, Myanmar’ın en büyük kenti ve eski başkenti olan Yangon’da sömürge döneminden kalan hapishane Insein Hapishanesi çevresinde tahliyeden önce kalabalık oluştuğu görüldü.

Myanmar Now adlı haber portalı, ülke genelinde yaklaşık 2,000 mahkûmun serbest bırakılacağını bildirirken doğrulama için bir hapishane departmanı yetkilisi yorum talebine cevap vermedi.

MYANMAR'DA NE OLDU?

Askerî diktatörlüğün hâkim olduğu ülkede seçimler iki yıldır askeri yönetimin gölgesinde yapılıyor. Hükûmetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Nobel ödüllü lider Aung San Suu Çii'nin devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükûmetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü.

AA'nın aktarmış olduğu haberde, devrilen lider Aung San Suu Çii, yargılanma sürecinin devam ettiği Nepido ve Yangon Mahkemeleri'nde yolsuzluk, devlet sırları kanunlarına ihlal, telekomünikasyon yasasını ihlal ve ulusal afet yasalarına karşı gelmekle suçlanıyor. Çii bu suçlamaları reddediyor.

Myanmar’da darbe ile iktidara gelen askerî rejime yönelik protestolar ve isyancı grupların dahil olduğu çatışmalar sonucunda 900 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Ülkede tansiyon sürerken, gözaltında bulunun hükûmet yetkilileri ve 2,00 kişi gözaltında bulunuyor.