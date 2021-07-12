Myanmar askerî yönetiminden hile suçlaması

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UEC Başkanı Khin Maung Oo, 2020 seçimindeki hile iddialarına ilişkin aylar süren araştırmanın sonuçlandığını belirterek, "Seçimlerde kullanılan oy toplamının üçte birinin, yani 11,3 milyon oyun hileli olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Seçimden önce Covid-19 gerekçesiyle birçok eyalette sandıkların iptal edildiğini de hatırlatan Maung Oo, "Ulusal Demokrasi Partisi (NLD) hükümeti, seçimleri kazanabilmek için Covid-19 tedbirlerini kendi amacı doğrultusunda kullanmıştır." şeklinde konuştu.

SEÇİM KOMİSYONUNA SUÇLAMA

Maung Oo, darbeden önce görev yapan Seçim Komisyonunun 2020 seçim sonuçlarını meşru saymasını "kanuna aykırı" olarak değerlendirdi.

SEÇİMLERDE HİLE İDDİALARI

Myanmar'da 8 Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimde ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Kyi'nin partisi NLD, mecliste 238 ve senatoda 138 sandalye kazanarak iktidarını korumuştu.

Ordunun desteklediği Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisinin (USDP) lideri Than Htay, oy sayımlarında NLD görevlilerinin birçok sandıkta parti oylarını ikişer üçer defa sayarak hile yaptığı iddiasında bulunmuştu.

SEÇİM KOMİSYONUNDAN ''HİLE İDDİALARI ASILSIZ'' AÇIKLAMASI

Seçim Komisyonu, hile iddialarının asılsız olduğu ve NLD'nin seçimleri kazandığı yönünde hüküm vermişti.

MYANMAR'DA DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplarlarla silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 899 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükûmet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.