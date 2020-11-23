Myanmar'a "Arakan'daki suistimalleri protesto eden cezaevindeki öğrencilerin serbest bırakılması" çağrısı

Aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International),Fortify Rights ve Burma İnsan Hakları Ağı gibi kuruluşların da bulunduğu 10 insan hakları örgütünce yapılan ortak açıklama, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) internet sitesinde yayımlandı.
Açıklamada, Myanmarlı yetkililerin, ülkede son zamanlarda düzenlenen barışçıl protestolara katıldığı için gözaltına alınan öğrenci ve aktivistler hakkında başlatılan cezai takibata derhal son vermesi gerektiği belirtildi.
Yetkililere, gözaltındaki bu kişilerin serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, Myanmar hükümetinden Arakan ve Chin eyaletlerinde uyguladığı internet kısıtlamasına son vermesi istendi.
Açıklamada, Nepido yönetiminden, ifade özgürlüğünün ve barışçıl toplanmanın korunması için uluslararası standartlara uygun olarak tüm yasaları düzenlemesi talep edildi.
Onlarca öğrenci ile aktivistin, ordunun Arakan'daki suistimallerine ve Arakan ile Chin eyaletlerinin bazı bölgelerinde internet kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlemesi suçlamasıyla karşı karşıya olduğu kaydedilen açıklamada, Mandalay kentindeki 4 mahkemenin şimdiden 2 öğrenciyi 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı aktarıldı.
- "Barışçıl protestolarda hükümeti eleştirmek de suç değil"
HRW'nin Asya hukuk danışmanı Linda Lakhdhir, Arakan'daki insan hakları ihlallerini barışçıl şekilde eleştiren öğrencilerin, uzun yıllar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmasının sarsıcı olduğunu ifade etti.
Lakhdhir, barışçıl protestoların da hükümeti eleştirmenin de suç olmadığını vurguladı.
Myanmarlı yetkililerin bunları suçmuş gibi ele almaya son vermesi gerektiğini kaydeden Lakhdhir, temel haklarını kullandıkları için gözaltına alınanların serbest bırakılması ve haklarındaki tüm suçlamaların düşürülmesi çağrısı yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!