Myanmar'a "Arakan'daki suistimalleri protesto eden cezaevindeki öğrencilerin serbest bırakılması" çağrısı

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Aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International),Fortify Rights ve Burma İnsan Hakları Ağı gibi kuruluşların da bulunduğu 10 insan hakları örgütünce yapılan ortak açıklama, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, Myanmarlı yetkililerin, ülkede son zamanlarda düzenlenen barışçıl protestolara katıldığı için gözaltına alınan öğrenci ve aktivistler hakkında başlatılan cezai takibata derhal son vermesi gerektiği belirtildi.

Yetkililere, gözaltındaki bu kişilerin serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, Myanmar hükümetinden Arakan ve Chin eyaletlerinde uyguladığı internet kısıtlamasına son vermesi istendi.

Açıklamada, Nepido yönetiminden, ifade özgürlüğünün ve barışçıl toplanmanın korunması için uluslararası standartlara uygun olarak tüm yasaları düzenlemesi talep edildi.

Onlarca öğrenci ile aktivistin, ordunun Arakan'daki suistimallerine ve Arakan ile Chin eyaletlerinin bazı bölgelerinde internet kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlemesi suçlamasıyla karşı karşıya olduğu kaydedilen açıklamada, Mandalay kentindeki 4 mahkemenin şimdiden 2 öğrenciyi 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı aktarıldı.

- "Barışçıl protestolarda hükümeti eleştirmek de suç değil"

HRW'nin Asya hukuk danışmanı Linda Lakhdhir, Arakan'daki insan hakları ihlallerini barışçıl şekilde eleştiren öğrencilerin, uzun yıllar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmasının sarsıcı olduğunu ifade etti.

Lakhdhir, barışçıl protestoların da hükümeti eleştirmenin de suç olmadığını vurguladı.

Myanmarlı yetkililerin bunları suçmuş gibi ele almaya son vermesi gerektiğini kaydeden Lakhdhir, temel haklarını kullandıkları için gözaltına alınanların serbest bırakılması ve haklarındaki tüm suçlamaların düşürülmesi çağrısı yaptı.