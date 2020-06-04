MXGP'nin 6. ayağı 4-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tarihleri netleşen Dünya Motokros Şampiyonasının yapılacağı Afyon Motor Sporları Merkezinde incelemelerde bulundu.
Akülke, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihleri netleşen şampiyonanın ile Türkiye Motofest'le birlikte 4-5-6 Eylül'de Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde yapılacağını söyledi.
Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ile 3 gün önce bir görüşme gerçekleştirildiğini dile getiren Akülke, şöyle konuştu:
"Dünya Motokros Şampiyonasının İngiltere ve Hollanda'da Mart ayında ilk 2 yarışı yapılmıştı. Daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla yarışlara ara verilmişti. Ağustos ayında Rusya, Slovakya ve Finlandiya yarışları yapılacak. 4-5-6 Eylül'de de Türkiye'de yapılacak. Takvim itibariyle 6. ayak yarışları Afyonkarahisar'da olacak. Buda aslında ülkemiz için çok değerli bir hale geldi. Hem yarışçı hem de gelen misafir sayısında önemli bir artış olacak. Ayrıca üniversite öğrencilerini de şehrimizde ağırlamış olacağız."
- "Dünya Motokros Şampiyonası'yla çok önemli mesajlar vereceğiz"
Akülke, Türkiye'nin ne kadar güvenli bir ülke olduğunu, Afyonkarahisar'ın termalde ne kadar önemli bir şehir olduğunu şampiyonayla birlikte herkese duyuracaklarını vurguladı.
Şampiyona için iki gündür koordinasyon toplantıları yaptıklarını aktaran Akülke,"Bugünde öğlene kadar sahadaydık ve tüm eksiklerimizi tespit ettik. Pistte bir takım ufak tefek değişiklikler olacak. An itibariyle de çalışmalarımıza başladık. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'de bizlere tam destek verdi. İlk sene heyecanıyla bu yıl çok daha iyi bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. TMF olarak bizde bu krizi, Afyonkarahisar ve ülkemiz adına fırsata çevirmeyi düşüyoruz. Çünkü, turizm sektörü çok ciddi etkilendi. Türkiye'nin turizm alanındaki tanıtımına da Dünya Motokros Şampiyonası'yla çok önemli mesajlar vereceğiz."dedi.
- "Festival etkinliklerimizi de düzenleyeceğiz"
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de dünyada etkili olan koronavirüs salgınından dolayı ülkemizdeki spor müsabakaları ve liglerin tamamının ertelendiğini anımsattı.
Kovid-19 ile dünyada mücadelede en iyi tedbirleri alan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Zeybek, şöyle devam etti:
"Zafer Haftası ile birlikte eylül ayının ilk günlerinde dünyaya normalleşmenin göstergesi olarak Afyonkarahisar'daki MXGP'nin 3'üncüsünü gerçekleştirerek bir mesaj vermek istiyoruz. Organizasyonumuz yine Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde yapılacak. Yine normalleşme sürecine girdiğimizde hükumetimizin almış olacağı tedbirler esas alınarak festival etkinlerimizi de düzenleyeceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!