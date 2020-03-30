Müzisyen Yıldıran Güz 45 yaşında kalp krizine yenik düştü. Güz'ün ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu.

YILDIRAN GÜZ HAKKINDA

Yıldıran Güz, 1974 İzmir doğumludur. Çok küçük yaşlarda Ud sazıyla tanışmıştır. Dedesi Sait Yesmesliler‘den ders almıştır. İlkokul ve ortaokulu İzmir Hürriyet Lisesi’nde okumuştur.

TRT İzmir Radyosu Ud sanatçısı Necmettin Gülfidan’dan ud dersleri ve İzmir Devlet Korosu sanatçısı Mehmet Saim Karadağ’dan nazariyat ve nota dersleri almıştır. 17 yaşında TRT İzmir Radyosu’nda Ud Sanatçılığı yapmıştır. Askerliğini tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşmiştir.

Tarkan, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Hakan Altun, Ata Demirer gibi birçok ünlü sanatçının albümlerinde ve sahne çalışmalarında yer almıştır.

(Yıldıran Güz solda)